Sesc São Paulo Lança Audiotours Para Crianças E Adultos Sem Sair De Casa

A suspensão das atividades presenciais do Sesc São Paulo devido à pandemia da covid-19 fez com que os roteiros do Programa de Turismo Social da instituição também adquirissem novos formatos. Assim, neste Dia das Crianças, o Sesc São Paulo propõe uma atividade divertida em família, sem sair de casa, e convida o público para embarcar em viagens inusitadas e experiências que prometem conferir novos significados ao espaço doméstico e diferentes sentidos à ideia de deslocamento, a partir do imaginário do “viajante”? Os conteúdos, criados originalmente em espanhol, foram traduzidos para o português e ficam disponíveis na Plataforma Sesc Digital até 5 de dezembro. Planeta Bruuummmfff é um audiotour criado para que um adulto participe acompanhado de uma ou duas crianças. Convidados para visitar um mundo diferente, os participantes construirão naves espaciais, passarão a noite em fantásticas florestas e conhecerão importantes rituais da cultura do planeta imaginário. Para participar, basta um celular com conexão à internet e uma caixinha de som.

O audiotour individual, que conduz o participante por uma breve viagem pela sua própria casa. Para participar, é necessário apenas acomodar os fones de ouvido convencionais, seguir as instruções e entrar na história. Livremente inspirado no conto “A Queda da Casa de Usher”, de Edgar Alan Poe, e no clima do romance “Robinson Crusoe” de Daniel Defoe, conta a história de uma mulher que está cuidando do apartamento de uma amiga, mas começa a passar por situações insólitas no local. Ambas as obras levam a assinatura da BiNeural-MonoKultur, companhia fundada em 2004 pelos diretores e dramaturgos Ariel Dávila (Argentina) e Christina Ruf (Alemanha), e contam com produção da Difusa Fronteira. No caso de Planeta Bruuummmfff, também assina a obra Ieltxu Ortueta (Artefactos Bascos), artista basco que vive no Brasil desde 2003. Saiba mais sobre as obras na ficha técnica, ao final. Podem ser acessadas neste link: https://sesc.digital/home.

Ariane Pio

Da Reportagem Local