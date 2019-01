Sesc Realiza Encontro Relâmpago de Tênis

A unidade de Catanduva do Sesc irá sediar um Encontro Relâmpago de Tênis hoje (5), das 15 horas às 18 horas, e amanhã (6), das 10 horas às 11h30.

Esse evento é direcionado a quem já possui noções do esporte e mais de 12 anos de idade. De acordo com informações da Assessoria de Imprensa do Sesc, o foco do encontro é a coletividade, e não a competição. Os jogos serão amistosos e haverá premiações gerais com o intuito de desenvolvimento através do esporte.

O Encontro é gratuito e acontecerá nas categorias ‘individual’ e ‘duplas’, podendo, os participantes, levar amigos e familiares para as partidas. As inscrições devem ser feitas no local e os jogos acontecerão em duas quadras, uma coberta e outra aberta.

A equipe do Sesc ainda auxilia os que não possuem raquete e materiais próprios, oferecendo equipamentos para as partidas.

Modalidade foi

descoberta em XIX

A modalidade foi descoberta no final do século XIX no Brasil, pelos ingleses e franceses. Começou com os paulistas e cariocas para em seguida se espalhar por todo território nacional. Atualmente são dois milhões de jogadores. Desse número, 33.675 estão registrados pela Confederação Brasileira de Tênis.

Para quem não sabe, a palavra tênis vem do francês tenez que significa jogar ou pegar. O esporte, na atualidade, consiste em lançar e rebater a bola. Ganha ponto quando a bola atinge o lado do oponente da quadra, passando por cima da rede e o adversário não a golpeia de volta.

A quadra pode ser de terra batida, piso sintético ou grama. Dividida no meio por uma rede com 1,07 metros de altura nas extremidades e 0,914 metros no centro. Além da opção de ficar em ambientes abertos ou cobertos, a quadra possui dimensões que variam conforme o tipo de disputa.

