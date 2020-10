SESC Promove Live Sobre Samba, Seu Surgimento e Movimento em Catanduva

Nesta quarta-feira, dia 21, o SESC Catanduva vai promover um bate-papo ao vivo, entre músicos e amigos, em clima informal e musical, sobre o Samba, seu surgimento, e movimentos na cidade Catanduva e região. O evento será transmitido pelo YouTube do Sesc Catanduva, às 20h30. A mediação será por conta de To Be.

O bate-papo vai contar com a presença de Nick, um pesquisador, amante do samba e fundador do grupo Paralelos do Samba, um dos primeiros grupos profissionais do gênero em Catanduva, que se tornaria depois Grupo Essência, em atividade até os dias atuais. Além da presença do Cássio, músico atuante no mundo do samba desde a década de 80, quando se deram início as rodas de samba na cidade, nos bares, clubes e festas. Cássio ajudou a criar o grupo Sambeabá em 2006, que tem por finalidade resgatar o samba raiz até nos dias de hoje.

Para completar essa roda de samba, o evento contará também com a participação da cantora Quésia Neves, que começou a cantar aos 5 anos de idade na igreja que a família frequentava. Em 2010 participou como back vocal do grupo Folha Seca, com o qual viajou por muitas cidades do estado. Depois entrou para o grupo Kilegal e no ano de 2014 decidiu que iria trilhar sua carreira de cantora solo, e desde então vem ganhando espaço e reconhecimento.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local