Sesc Promove Diversas Atividades Gratuitas Para o Carnaval a Partir Desta Sexta

A partir desta sexta-feira, 22 de Fevereiro, a unidade do Sesc Catanduva vai promover diversas atividades de carnaval gratuitas para todas as idades. Os interessados podem participar de brincadeiras, músicas e dança até a próxima terça-feira, 25 de Fevereiro. O destaque desta sexta é o espetáculo “Delírio” com Angelo Madureira, uma obra lúdica com características fortes da maneira de representar a dança popular em cena. A apresentação será às 20h30.

No sábado, 22, será a vez do Grupo Flor de Chita, o espetáculo será às 10h30, o grupo vai recontar a história do carnaval de Catanduva, relembrando momentos históricos, lugares e os principais samba enredos escritos pelo compositor catanduvense Joãozinho da Vila, incluindo o samba do centenário da cidade. E às 16h, a diversão está garantida com o show do Grupo CantaVento, a apresentação terá marchinhas, frevos, cirandas, cocos. Para participar da atividade basta ir fantasiado, esbanjar alegria e diversão. No dia também haverá oficinas com maquiagens ecológicas para o Carnaval, das 14h às 16h, as vagas são limitadas.

A programação de domingo, 23, terá início com o espetáculo ‘Pierrô, Colombina e Serpentina’ com a Cia. Prosa dos Ventos, às 10h30. Os três personagens vão cantar a evolução das marchinhas e da música popular brasileira, contando uma parte da história do samba. O grupo Carango de Ouro também vai se apresentar e promete uma viagem pelo universo carnavalesco com o show ‘Carnaval é tradição’. A atividade será às 16h e trará Marchinhas de Carnaval, Marchas de Rancho e Samba de Raiz.

Para abrir a segunda-feira, 24, o grupo Cia. Três Lunas vai apresentar um espetáculo, às 10h30, intitulado como ‘Uma história de amor Carnaval-Pierrot e Colombiana’, a peça é a história mais famosa de todos os carnavais, trata-se do triângulo amoroso do Pierrot, que gostava da Colombiana, que gostava do Alerquin. Esse clássico da Comédia Dell’arte é experienciado com a plateia em clima de baile de carnaval. A peça terá tradução em libras. O show está garantido, às 16h, com o grupo Carango de Ouro, dos sambas-enredo, passando pelo samba-rock, até chegar ao axé dos anos 90, com um reportório para toda família. As oficinas para construção de tamborim para o carnaval será realizada na segunda e terça-feira das 14h às 16h. Na ocasião, também haverá oficinas de adereços e enfeites de carnaval das 15h às 16h.

Fechando a programação com chave de ouro, o grupo Cia. Burucutu vai apresentar um espetáculo com ‘marchinhas carnavalescas’, numa tradicional matinê, às 10h30. A folia vai rolar solta com o Projeto Fio da Meada, às 16h. O baile de carnaval ‘Folia Solta!’ chegará para sacudir o esqueleto de toda família com frevo, marchinha, ciranda, brincadeira e muita alegria.

A unidade do Sesc Catanduva fica localizada na Praça Felício Tonello, 228 – Vila Rodrigues. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (17) 3524-9200.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local