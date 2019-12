Sesc Promove Aulas Gratuitas de Artes Manuais Para Crianças

O artesanato aparece como uma das ferramentas que mais beneficiam no desenvolvimento da criança. Concentração, disciplina e criatividade são algumas das consequências desse aprimoramento do lado artístico dos pequenos e ajudam, não só na escola, mas também na vida em sociedade. A imaginação é uma das coisas mais aproveitadas na infância. Por meio de desenhos com lápis de cor, a criança começa a transpor aquilo que vem de dentro dela e passa a colocar suas emoções no papel. O artesanato ajuda o desenvolvimento do lado psicomotor da criança, tornando-se uma terapia.

Pensando nisso, o Sesc Catanduva vai promover as artes manuais ‘Mãos que Criam’ é um espaço que oferece ao participante a vivência de diferentes técnicas manuais com a utilização de diversos materiais na busca por desenvolver a criatividade, coordenação e a imaginação, propiciando a experiência prazerosa durante a confecção de sua própria peça ou objeto.

A atividade será realizada no dia 4 ao de 26 de Janeiro, sábados e domingos, às 14h, na Sala de Múltiplo Uso, do Sesc Catanduva. A programação é gratuita e contará com o apoio de educadores do Sesc. A ação é para participantes a partir de 7 anos e as inscrições podem ser feitas na Central de Atendimento.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local