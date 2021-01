Sesc Catanduva Vai Promover Oficina Para Auxiliar Educadores nas Aulas On-line

Neste mês de Janeiro o Sesc Catanduva decidiu dar uma mãozinha para os educadores que estão tendo que se reinventar para manter o interesse dos alunos nas novas modalidades de aulas online. Cada profissional vai ministrar uma oficina online voltada exclusivamente para educadores, trazendo recursos, dicas e exercícios para colaborar no processo educacional e criativo de cada um.

Intitulado como EDUCA + a proposta do programa é mostrar recursos interessantes que podem ajudar o educador em tempos de pandemia. Para tal, a iniciativa contará com a ajuda de dois profissionais que entendem do assunto: Sheila Rocha, arte-educadora, contadora de histórias, artesã e pedagoga, e Rafael Jorda, contador de histórias e arte-educador.

Sheila Rocha vai abordar sobre oficina de contos continuados para educadores, com atividades on-line para incentivar a criação colaborativa de contos, com partes práticas e divertidas. O curso será todas as terças-feiras, com início previsto para o dia 19 de Janeiro, das 19h às 21h. Já Rafael Jorda vai apresentar a casa criativa com utilização de recursos na contação de histórias. A oficina online tem como objetivo ajudar os educadores a utilizarem utensílios domésticos na construção de personagens, criando uma narração dinâmica e criativa. O curso será a partir do dia 21 de Janeiro, das 19h às 21h.

As oficinas são gratuitas e totalmente online. Para inscrever-se é só mandar um email para: eta.catanduva@sescsp.org.br com seu nome completo, idade e profissão. Especifique o curso escolhido.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local