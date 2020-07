Sesc Catanduva Traz Apresentação Do Projeto Catandupedras Com Banda Shout Sister

O Sesc Catanduva deu início ao projeto de música Catandupedras no dia 01 de julho e nesta semana traz outra apresentação da banda Shout Sister . Em edição online, a programação celebra neste mês de Julho o Dia Mundial do Rock, data que ficou mundialmente conhecida e registrada após a realização do grande encontro de músicos e bandas chamado Live Aid, em 13 de Julho de 1985.

As meninas da banda trará um repertório de releituras de clássicos do rock e em especial um tributo as “Mulheres do Rock”. A banda, composta exclusivamente por mulheres, musicistas há mais de 10 anos, surgiu da busca por espaço e representatividade feminina no cenário musical local. O nome da banda, aliás, é inspirado em uma música da cantora, compositora e guitarrista americana Sister Rosetta Tharpe, artista responsável por misturar junto ao gospel o ritmo que seria futuramente conhecido como rock.

Em tempos de isolamento social, as bandas que compõem o projeto terão a experiência de levar seus trabalhos a um número ainda maior de pessoas, cada um na sua casa, podendo ser acompanhados na página do Facebook do Sesc Catanduva.

Para os amantes do rock, o Sesc Catanduva traz de volta o projeto de música Catandupedras, que apresenta muitas variações do bom e velho rock and roll, através do trabalho de bandas locais, da cidade de Catanduva e da região, ainda terá mais duas semanas com bandas de rock locais como Motocircus Mother Jo’s House e ainda uma live com no dia 29 de julho tem com Nasi, vocalista da banda Ira! falando do cenário atual da música, de seus experiências e carreira. A inscrição online será liberada a partir do dia 19 de julho.

