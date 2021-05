Sesc Catanduva Doa Cerca de 463 Kg de Alimentos e Itens de Higiene Pessoal

O Sesc Catanduva arrecadou e já doou cerca de 463kg de alimentos não perecíveis e itens de higiene pessoal ao Fundo Social de Solidariedade de Catanduva, produto da Campanha Ação Urgente Contra a Fome que o Sesc São Paulo realiza em todo o Estado de São Paulo e conta com o apoio institucional local do Sindicado do Comércio Varejista de Catanduva (Sincomércio), Prefeitura de Catanduva por meio do Fundo Social de Solidariedade e apoio promocional da Diário Painéis. A ação aconteceu nesta quinta-feira (27).

A ação emergencial é parte do longevo Mesa Brasil, programa que se dedica a coletar, selecionar, transportar e distribuir alimentos, conectando doadores a instituições sociais cadastradas. O Mesa Brasil é um programa criado pelo Sesc São Paulo há 26 anos e busca alimentos onde sobra para distribuir aos lugares em que falta. A iniciativa Ação Urgente contra a Fome visa arrecadar alimentos não perecíveis e que não requerem refrigeração, importantes para a nutrição e essenciais para uma alimentação adequada e saudável de uma família.

A campanha segue em mais de 40 pontos de arrecadação e as doações podem ser feitas no horário de funcionamento das unidades do Sesc em todo estado. Os locais de coleta seguem um protocolo específico de atendimento para que os pedestres possam deixar suas doações com segurança, respeitando as recomendações sanitárias vigentes.

Toda doação é importante na construção dessa rede de solidariedade que contribuirá para o atendimento de um número crescente de pessoas e famílias cada vez mais necessitadas.

O QUE DOAR – Alimentos não perecíveis como arroz, feijão, leite em pó, óleo, fubá, sardinha em lata, macarrão, molho de tomate, farinha de milho e farinha de mandioca. Neste momento, a prioridade da campanha é a arrecadação de alimentos para o combate emergencial à fome.

Em Catanduva, os horários para as doações são de terça a sexta, das 8h às 20h e aos sábados, das 9h às 14h, em sistema pedestre. SESC Catanduva fica na Praça Felício Tonello, 228, Centro.

Ariane Pio

Da Reportagem Local