Sesc Catanduva Doa Alimentos E Demais Itens Para A ‘Associação Pão Nosso’

Na última sexta, dia 20 de junho, o Sesc Catanduva doou cerca de 28kg de produtos como café em grãos, amido de milho e granola; além de 140 litros de bebidas frias e 240 litros de água para entidade pertencente ao grupo de obras sociais do Padre Osvaldo ‘Associação Pão Nosso’.

Os itens doados compunham o almoxarifado e seriam utilizados para comercialização e utilização no funcionamento da unidade.

Com sede em Catanduva, a associação beneficente sem fins lucrativos tem por finalidade apoiar e desenvolver ações para a defesa, elevação e manutenção da qualidade de vida do ser humano e do meio ambiente, por meio de atividade sociais, educativas, culturais, esportivas, de lazer e profissionalizantes, no resgate e construção da cidadania.

Os projetos realizados pela entidade atende crianças, adolescentes com ações esportivas e culturais, além de adultos com problemas ocasionados pelo abuso ou dependência de álcool e outras drogas. Doações como esta, colaboram para a execução e manutenção dos projetos e reforçam a importância destas ações sociais.

Sobre SESC – Com 73 anos de atuação no estado e 40 unidades operacionais, o Sesc São Paulo (Serviço Social do Comércio) desenvolve ações com o objetivo de promover bem-estar e qualidade de vida aos trabalhadores do comércio, serviços, turismo e para toda a sociedade. Mantido pelos empresários do setor, o Sesc é uma entidade privada que atua nas dimensões físico-esportiva, meio ambiente, saúde, odontologia, turismo social, artes, alimentação e segurança alimentar, inclusão, diversidade e cidadania. As iniciativas da instituição partem das perspectivas cultural e educativa voltadas para todas as faixas etárias, com o objetivo de contribuir para experiências mais duradouras e significativas. São atendidas nas unidades do estado de São Paulo cerca de 30 milhões de pessoas por ano. Hoje, aproximadamente 50 organizações nacionais e internacionais do campo das artes, esportes, cultura, saúde, meio ambiente, turismo, serviço social e direitos humanos contam com representantes do Sesc São Paulo em suas instâncias consultivas e deliberativas.

Ariane Pio

Da Reportagem Local

Compartilhe isso: Twitter

Facebook