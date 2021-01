Sesc Catanduva Divulga Programação Especial do 26ª Edição do Sesc Verão

Começa neste sábado (16) e vai até dia 14 de fevereiro de 2021, o Sesc São Paulo realiza a 26ª edição do Sesc Verão. A programação do Sesc Catanduva ocorre no ambiente digital (aberta a todo público) e pretende levar às pessoas uma mensagem: ‘CUIDAR FAZ BEM’.

Cuidar de si. Cuidar do outro. Cuidar das relações. Cuidar do ambiente em que se vive. Atitudes estas que se apresentam como outro eixo de ações que fortalecem as pessoas neste momento de crise. Desta forma, o hábito fundamental de ‘Cuidar’ traz uma oportunidade de reforço do grande repertório de ações programáticas que o Sesc realiza cotidianamente desde o seu início.

Em janeiro, no Sesc Catanduva, haverá quatro programações nas quais a bicicleta é o foco das atividades. Também vai ter bate-papos e vídeo aulas super legais seguindo esse tema, para falar sobre como realizar o primeiro pedal, refletir sobre o papel da bicicleta na sociedade contemporânea (esporte, lazer, ecologia, facilidade, economia…). Haverá dicas de como conservar e cuidar bem das magrelas e ainda para saber qual local adequado para se pedalar. Para tudo isso, o evento contará com a presença de convidados especiais e de educadores esportivos do Sesc.

