Sesc Catanduva Divulga Atividades Gratuitas e Online Para Mês de Junho

O SESC Catanduva preparou um mês de junho com muitas atrações e cursos gratuitos e online para as pessoas que querem aprender algo novo, os cursos são de fotografia, ukelele, violino e violoncelo e literatura com ênfase poética.

Você já pode se programar e se inscrever nos cursos e oficinas nas linguagens de música, e literatura pelo link http://bit.ly/Inscricoes_Junho. Confira as oficinas para participar:

Oficina: Ukulele, com Maju Malavaes, Introdução ao mundo musical, bem como ferramentas para a continuação em um estudo autodidata do Ukulele, um instrumento musical de baixo custo conhecido pela sua facilidade didática. De 01 a 22/6, terças, às 16h. Aulas através da Plataforma Zoom.

Curso: Violino e Violoncelo, com Orquestra Escola de Catanduva e maestro Misael Salustiano,

Aprenda desde o zero o violino e o violoncelo, até ter a postura correta para estar pronto para estudar mais a fundo as técnicas destes instrumentos. De 02 a 30/6, quartas, às 19h30, através da Plataforma Zoom.

Curso: Fotografia – Guia Básico com Ricardo Milani, Oficina online teórica, que aborda princípios básicos como exposição, enquadramentos, iluminação e equipamentos. De 02 a 23/6, quartas, às 19h, através da Plataforma Zoom.

Oficina Literária: Poesia em Tempos de Não Leveza, com Edson Cruz. Atividade destinada ao público adulto que se interesse pela criação poética, autores ou não autores, leitores que queiram aprimorar a leitura crítica de poesia. De 4 a 25/6, sextas, às 19h , através da Plataforma Google Meet.

Ariane Pio

Da Reportagem Local