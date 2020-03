SESC Catanduva Disponibiliza Unidade Para Tratamento do Covid-19

Na última segunda-feira, dia 23 de Março, o SESC São Paulo colocou todas as unidades do estado à disposição do poder público bem como a estrutura física de todos os polos para as necessidades decorrentes ao Coronavírus. Os locais poderão abrigar, por exemplo, a campanha de vacinação contra o vírus Influenza e, até mesmo, servir de hospital de campanha.

Em nota ao Jornal O Regional, a Assessoria do SESC Catanduva informou que até o momento não houve solicitação do poder público local. “Todas as unidades do SESC Catanduva foram colocadas à disposição com intuito de auxiliar o combate à pandemia do Covid-19, porém isso depende da necessidade de cada município. Até o momento não recebemos nenhum contato do poder público local, caso sejamos acionados para auxiliar dessa forma, várias questões serão analisadas inclusive técnicas para que o SESC possa fazer esse apoio local,” informou a Assessoria de Comunicação.

Inicialmente a unidade de Catanduva encontra-se fechada até o dia 31 de Março como uma medida de prevenir a transmissão direta do novo vírus. Os tratamentos odontológicos estão sendo mantidos. O SESC Catanduva fica localizado na Praça Felício Tonello, 228 – Centro.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local

