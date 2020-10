Sesc Catanduva Disponibiliza Gratuitamente Animação ‘Asterix e o Domínio Dos Deuses’

O Sesc Catanduva divulgou em rede social ontem (13) dicas de filmes para crianças. O evento é marcado com os comentários de Felipe Boso Brida I, crítico de cinema, que vai trazer mais um filme comentado como sugestão para diversão e lazer do público infantil e de toda família.

Dessa vez, o critico trouxe o filme de “Asterix e o Domínio dos Deuses”, que qualquer pessoa pode assistir gratuitamente na plataforma de #Cinema do Sesc Digital. Basta acessar sesc.digital/categorias/cinema-e-video e escolher este ou o título que desejar e assistir online, sem necessidade de cadastro.

No longa de animação, a dupla Asterix e Obelix se depara com as artimanhas do imperador romano Júlio César. Este filme fica em cartaz até o dia 12 de novembro, gratuitamente.

Asterix e o Domínio dos Deuses (Astérix: Le Domaine des dieux) é um filme de 2015, mas Asterix (no Brasil) ou Astérix (em Portugal e outros países lusófonos) (em francês: Astérix), é uma série de histórias em quadrinhos criada na França por Albert Uderzo e René Goscinny no ano de 1959, baseado no povo gaulês e em grande parte no tempo do seu grande chefe guerreiro Vercingetorix. Após o falecimento de Goscinny em 1977, Uderzo prosseguiu o trabalho. As primeiras publicações surgiram na revista Pilote, logo no primeiro número a 29 de outubro de 1959. O primeiro álbum Asterix o Gaulês foi editado em 1961, a partir do qual começaram a ser lançados anualmente.

Ariane Pio

Da Reportagem Local