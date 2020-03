Sesc Catanduva Deixa de Vender Água Engarrafada a Partir Deste Mês

A Unidade do Sesc Catanduva anunciou ontem, 04 de Março, o reforço a seu compromisso de gestão responsável com o meio ambiente e as pessoas deixando de vender água engarrafada sem gás a partir de 1º de Março e ampliando a oferta de água filtrada e gratuita nas comedorias e estruturas de apoio às atividades desenvolvidas pela programação. A iniciativa é válida em todas as unidades do Sesc. A campanha intitulada como “Água de Beber” tem como objetivo a redução da utilização de materiais de uso único, além de conscientizar acerca do acesso gratuito à água como um direito universal.

A iniciativa integra o programa Lixo: Menos é Mais e tem como principais alicerces os benefícios à saúde, a segurança hídrica, a sustentabilidade e a cidadania. A expectativa é de que dois milhões de garrafas plásticas deixem de ser comercializadas nas unidades por ano. “Quando o Sesc se propõe a oferecer água potável a todos os seus frequentadores, reconhecemos que a água potável é um direito humano universal. Além do mais, atuamos em consonância com nossos programas de educação ambiental, evitando o descarte de mais plástico no meio ambiente. A ação tem como umas das suas premissas a minimização e destinação responsável dos resíduos gerados nas atividades do Sesc”, explicou Marcos Roberto Martins, Gerente do Sesc Catanduva.

Nas unidades, informações sobre a oferta de água gratuita e a disponibilização de copos retornáveis (policarbonato – 200 ml) informam os frequentadores sobre a novidade. Há sinalização indicando os pontos de fornecimento, telas de fruição, anúncios e campanhas educativas que refletem sobre a qualidade da água, o acesso, consumo e destinação responsável de resíduos. A implementação do projeto atenderá às especificidades técnicas referentes à coleta e distribuição de água em cada unidade. A higienização dos bebedouros é obrigatória, por lei, realizada semestralmente, e feita por empresa especializada. Outro precedente importante foi o encerramento do uso de canudos plásticos em todas as unidades no segundo semestre de 2018.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local