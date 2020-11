Sesc Catanduva Apresentará Série De Vídeos Sobre “Cuidar De Quem Cuida”

A partir desse sábado (14), a partir das 15h30, o Sesc Catanduva trará uma programação especial chamada “Cuidar de Quem Cuida”, com uma série de três vídeos sobre a importância do cuidar recíproco, com Ana Maria Bastos – fundadora do Descobrir Brincando, iniciativa voltada à primeiríssima infância.

Ela que é formada na área da saúde e especialista em crianças de 0 a 3 anos pelo Instituto Singularidades, Ana Maria fez um aperfeiçoamento na Associação Pikler Loczy, na França, e no Ressources for InfantEducarers, na California, EUA.

Os vídeos abordarão temas relacionados aos cuidados na primeira infância, ressaltando sua importância e trazendo dicas práticas para famílias no dia a dia com as crianças pequenas, principalmente em tempos pandêmicos. A rotina de cuidados será ressaltada como forma essencial de fortalecimento de vínculo, construção de autonomia e oportunidade de aprendizagem.

A web-série acontece às 15h30 no canal: youtube.com/sesccatanduva.

Quer conhecer mais sobre trabalho de Ana Maria Bastos, ela tem um perfil do trabalho no facebook: https://www.facebook.com/Descobrirbrincando/.

Ariane Pio

Da Reportagem Local