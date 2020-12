Sesc Catanduva Apresenta Mini-Doc Sobre Samba Jazz Com Quatro Episódios

OSesc Catanduva está realizando um Mini-doc sobre o “Samba-Jazz”, uma peculiar forma de linguagem musical, composto por 4 episódios. A participação com Hector Costita, Clayber de Souza, Joao Parahyba e João Carlos Coutinho. Com a edição de Áudio de Zeca Collares e Direção com Diretor Geral/Edição de Vídeo/Legenda de João Paulo.

Joao Paulo conta que o Samba-Jazz também conhecido como Jazz- Samba notoriamente valorizado mundo afora, é o nome dado a registros e shows instrumentais, que teve grande destaque no cenário musical brasileiro e mundial entre o final da década de 1950 e início da década de 1960. Regionalmente, o Samba-Jazz teve seu auge em cidades como Catanduva, São José do Rio Preto, Bauru e outras cidades do interior de São Paulo e também do Rio de Janeiro, através dos shows/bailes realizados nos clubes para as famílias associadas.

“Teremos a oportunidade de contar com a participação de músicos que viveram o auge do movimento no final dos anos 50 e anos 60. Hector Costita, Clayber de Souza, acompanhados do fundador do Trio Mocotó João Parahyba e do pianista/maestro João Carlos Coutinho. Com registro de depoimentos de João Carlos Coutinho sobre o que é o Samba-Jazz e quais grupos o incentivaram. Acompanhado de históricos depoimentos e fatos narrados por Clayber de Souza, Hector Costita e João Parahyba”.

O objetivo deste mini-doc é mostrar ao grande público fatos históricos e curiosos, desde a década de 60 até os dias atuais, além de revelar de que forma a música instrumental, com o tempero do swing brasileiro, ainda atrai olhares do mundo todo.

A série se divide em 4 episódios, transmitidos no mesmo horário, a partir das 19h30 de terças e quintas, neste link para assistir todos e os futuros episódios https://www.youtube.com/user/sesccatanduva/videos.

Ariane Pio

Da Reportagem Local