Servidores Fazem Protesto Contra Alegação de Possível Comprometimento da Folha

Em grupo de servidores municipais fez um protesto na tarde de ontem contra a alegação da prefeitura de que se o projeto do IPMC (Reparcelamento) não for aprovado pode ter o comprometimento do pagamento da folha salarial. Em faixas e cartazes disseram: “Servidores na luta, servidores em luto”. “0% de correção, 2% a mais de desconto”, “Quem carrega o piano merece ter mais valor, só queremos nossos direitos” “Não ao pacote de maldades! Respeito ao funcionalismo”.

Faixas e cartazes foram colocados em pontes das avenidas e colados também na Câmara de Catanduva. O protesto foi feito por um grupo isolado de funcionários.

O Sindicato dos Municipiários de Catanduva (Simcat) também se manifestou a respeito, principalmente no que trata sobre o projeto de lei que congela os prazos para benefícios dos servidores, principalmente sobre o prêmio assiduidade, que também foi incluído no projeto protocolado. “Mais uma vez o governo municipal tenta retirar direitos dos trabalhadores. Agora, alegando amparo na lei federal 173, de 27/05/2020, a prefeita Marta quer suspender o pagamento do “prêmio assiduidade”. A lei 173 congelou direitos como licença prêmio, sexta parte e os adicionais por tempo de serviço. Porém, o jurídico da prefeitura orientou o governo a incluir a suspensão do “prêmio assiduidade”. O SIMCAT vai enviar pedido de reconsideração desse parecer à prefeita Marta por entender que a ‘assiduidade’ já é um direito adquirido do trabalhador, uma vez que é pago desde 2008. A suspensão desse pagamento não pode ser feita com base em um parecer jurídico que afronta a Constituição Federal”.

Em nota a prefeitura também se manifestou. “A Prefeitura de Catanduva comunica ao funcionalismo público que, em razão da vigência da Lei Complementar Federal nº 173/2020, a contagem de tempo de serviço está suspensa durante o período compreendido entre 27/05/2020 a 31/12/2021, exceto para concessão de aposentadoria. Assim, a partir da publicação da referida lei, que se deu em 27/05/2020, foram suspensas as concessões de licença-prêmio, quinquênio, sexta-parte e prêmio assiduidade, cuja contagem para novas concessões será retomada a partir de 01/01/2022”, informou.

Karla Konda

Editora Chefe

Compartilhe isso: Twitter

Facebook