Servidores de Catanduva Planejam Carreata Contra Projetos Propostos Pela Administração

Servidores públicos municipais planejam realizar na manhã deste sábado uma carreata como forma de protesto aos projetos propostos pela administração municipal e que afetam diretamente salários e benefícios dos trabalhadores.

A manifestação tem sido organizada por meio de aplicativos de conversação.

A concentração será realizada a partir das 10 horas em frente ao Poupatempo. Por conta da preocupação com a disseminação da Covid-19, os organizadores pedem para que todos os participantes estejam de máscaras, permaneçam nos veículos e colem bexigas pretas dos automóveis. Não há estimativa de participantes.

“Os funcionários resolveram fazer um manifesto, já que não temos sindicato que faça nada por nós. Os carros podem colocar panos e bexigas pretas, cartazes, vamos passar pela rua Brasil, descer até a prefeitura e subir a Maranhão”, afirmou uma servidora.

Dentre as reclamações dos servidores está o projeto de lei que suspende os prazos para benefícios dos funcionários públicos – determinados também em Lei federal. Com a medida, servidores que estariam prestes a receberem benefícios como quinquênio, sexta parte, dentre outros, terão de esperar para recontar o prazo. Nesta proposta, a prefeita Marta Maria do Espírito Santo Lopes incluiu ainda o prêmio assiduidade, que para o Simcat, não deveria ter sido incluído, por entender que esse já é um benefício adquirido pelo servidor.

Os funcionários também não concordam com as alegações da prefeita em dizer que se projetos como o reparcelamento com o IPMC não forem aprovados, poderá faltar dinheiro para o pagamento da folha.

A prefeita Marta em entrevista para imprensa de Catanduva afirmou que a manifestação é direito do servidor e que apenas cumpre as determinações da Lei Federal. Disse ainda que os funcionários precisam se atentar as medidas de segurança quanto à Covid-19 para o Ministério Público não ser acionado.

