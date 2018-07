Serviços Oferecidos Pelo PAT Agora Podem Ser Agendados

Os serviços oferecidos pelo Posto de Aten­di­mento Ao Traba­lha­­dor (PAT) em Catanduva agora podem ser agendados. Catanduva será a primeira no Estado a contar com o be­ne­fício, que já é oferecido em mu­­nicípios que contam com sede da Secretaria de Estado do Trabalho (SERT). A infor­mação é da Prefeitura Muni­cipal. De acordo com o setor, o modelo é o mesmo já ofere­ci­do pelo Poupatempo. A inten­ção é garantir a eficiência e qua­­lidade nos serviços pres­ta­dos ao trabalhador. A partir de agora, o cidadão deixará de enfrentar filas na agência, prin­­cipalmente nos horários de pico.

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Emprego e Relação de Trabalho (Semdert) já divulgou os ser­­viços que contam com agen­damento prévio: cadastra­men­­to de emprego, emissão de carteira de trabalho e soli­citação do Seguro-Desem­pre­go. Os canais de agendamento serão disponibilizados a par­tir do dia 10, com primeiro atendimento para a quinta-fe­ira (12). O agendamento deve ser feito pelo Portal do Pou­patempo, através dopdo link www.poupatempo.sp.gov.br.

Segundo a administradora do Poupatempo em Catan­duva, Renata Ribeiro, a ini­ci­a­tiva oferece a garantia de aten­dimento dentro do horá­rio pretendido, respeitando-se o tempo de tolerância de 15 minutos para a chegada do usuário: “A expectativa é bas­tante positiva. Esperamos que a demanda seja dividida uniformemente ao longo do dia, de maneira que o cidadão não tenha de esperar muito tem­po para o cumprimento da prestação do serviço re­que­rido”, disse Renata.

No atendimento, o interes­sado deve levar todos os do­cu­mentos necessários ao ser­viço pretendido. A documen­tação completa pode ser con­ferida no site do Poupatempo. Em breve, o usuário poderá recorrer ao Poupinha, aten­dente virtual disponível na mes­ma página, no canto in­erior direito da tela. Ele per­manecerá disponível 24 horas por dia.

Da Reportagem Local