Serviços da Energisa Sul-Sudeste Podem Ser Solicitados Pelos Canais de Atendimento Digitais

Com o avanço da pandemia do novo coronavírus e a necessidade de isolamento social para evitar o contágio da doença, os canais de atendimento digital ganharam ainda mais espaço e passaram a ser indispensáveis no dia a dia do consumidor.

Nicole Carolina Silva Gonçalves, cliente da Energisa, sabe como é bom ter os serviços ‘na palma da mão’. Ela precisava de uma informação sobre a Tarifa Social de Energia Elétrica e utilizou a Gisa, atendente virtual da Energisa, por meio do WhatsApp. “Foi muito rápido. Salvei o número no meu celular e pedi as informações. Não teve demora, foi muito fácil à experiência e a atendente virtual me respondeu prontamente”, conta ela que recomenda que todos salvem o número da Gisa no celular.

“Resolver o que precisa pelos canais digitais é muito mais fácil do que se pode imaginar. É mais comodidade, mais agilidade e não precisa sair de casa, além de ser mais seguro neste momento. A Energisa Sul-Sudeste oferece diversos serviços, que podem ser acessados de diversas formas”, destacou Diego da Silva Jacinto Cirne, coordenador Comercial da distribuidora.

Além da Gisa WhatsApp (GISA Energisa Sul-Sudeste): (18) 99120-3365 a empresa oferece outros canais de atendimento, como o aplicativo Energisa On, onde o cliente pode acessar pelo celular inúmeros serviços, e o site da Energisa. Solicitações como segunda via de contas, religação, suspensão voluntária de fornecimento e parcelamento de contas atrasadas estão entre os serviços que podem realizados nesses canais. E também pelo site: energisa.com.br.

