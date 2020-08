Serviço Exigência Expressa já Pode Ser Agendado Pelo App ou Através do 135

Começou na segunda-feira (17) o serviço Exigência Expressa, do INSS, que passa a ser prestado apenas mediante agendamento prévio. Com a mudança, o cidadão que fez um pedido ao INSS e precisa apresentar documentação complementar terá que ligar para a Central 135 e fazer o agendamento para poder depositar cópias dos documentos nas urnas localizadas nas agências da Previdência Social. Também é possível agendar o serviço pelo Meu INSS (aplicativo ou site gov.br/meuinss).

Como as agências estão fechadas por causa da pandemia do coronavírus, os segurados que pediram algum serviço do Instituto e estão com exigência para ser cumprida poderão entregar cópia da documentação num sistema semelhante ao “drive thru”, a chamada Exigência Expressa. Esse é um meio alternativo oferecido pelo INSS para as pessoas com dificuldades de usar internet ou celular. Entretanto, o canal preferencial para o envio da documentação complementar continua sendo o aplicativo Meu INSS ou o site gov.br/meuinss.

As exigências são emitidas quando, após a análise inicial do pedido feito pelo cidadão, o INSS identifica a necessidade de documentos complementares. O segurado é notificado por e-mail, por SMS e pelo aplicativo Meu INSS, ou por carta da documentação que está faltando apresentar. Também é possível saber quais os documentos faltantes pelo telefone 135.

Oferecido desde o início de julho no Estado de São Paulo, como experiência-piloto, o serviço agora tem abrangência nacional. Em cerca de um mês de funcionamento em São Paulo, o total de processos que aguardam o cumprimento de exigências caiu de 170 mil para pouco mais de 125 mil, uma redução de 26%.

A Exigência Expressa não pode ser utilizada para cumprimento de exigência de requerimento de auxílio-doença com documento médico. Nesse caso, os documentos só podem ser anexados pelo Meu INSS.

Ariane Pio

Da Reportagem Local

