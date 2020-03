Serviço De Teletrabalho É Adotado Por Servidores Do Centro Paula Souza

Desde a última quarta-feira, dia 24 de março, todos os servidores administrativos do CPS – Centro Paula Souza, que gere as unidades da Fatec e Etec – incluindo as de Catanduva –, estão executando suas funções de trabalho de maneira remota. A medida foi adotada atendendo às orientações do Governo do Estado de São Paulo, que têm, segundo nota do próprio CPS, o objetivo proteger a saúde dos profissionais e conter a disseminação do coronavírus.

“Nos últimos dias, a instituição fez um amplo mapeamento de tarefas e funções, a fim de garantir que o teletrabalho pudesse ser implementado”, reforça a informação.

Vale ressaltar, por fim, que os professores das Escolas Técnicas e Faculdades de Tecnologia estaduais participam de capacitações online, a fim de oferecer atividades de ensino em ambientes virtuais após o recesso escolar.

