Serviço de Podologia é Retomado e Moradores de Rua são Atendidos

Os moradores em situação de rua de Catanduva são atendidos com o serviço de podologia. A prestação de serviço será realizada no Centro Pop. A informação é da assessoria de comunicação da prefeitura. Segundo o setor, os atendimentos serão uma vez por semana para cerca de 10 moradores.

“Uma nova parceria firmada pela Prefeitura de Catanduva, por meio da Secretaria de Assistência Social, possibilitará a continuidade dos serviços de Podologia a pessoas em situação de rua. A avaliação vai além do campo da estética, já que possíveis alterações identificadas podem detectar problemas mais graves nos pés”, ressalta o setor. De acordo com o setor, a ideia é ampliar o atendimento aos usuários da Casa de Passagem.

“Os frequentadores que autorizarem terão acompanhamento especializado à saúde dos pés”, ressalta Neusa Peres, responsável pela secretaria de Assistência Social.

O serviço é realizado em parceria com uma escola de beleza e os alunos poderão aprender na prática com a prestação de serviço.

“Nesta semana, foram realizadas as primeiras sessões dessa nova fase. Foram os primeiros cuidados retirando calos. Além disso, se a pessoa tiver uma unha inflamada, serão feitos os procedimentos necessários para aliviar a dor”, explica a professora Rosa Maria.

O senhor Antônio, mora na rua há 23 anos e garante que o atendimento tem ajudado a resolver o problema da unha encravada.

“Tenho muitos calos, mas o pior de tudo são minhas unhas encravadas. Adorei o atendimento do pessoal, eles cuidam direitinho da gente que não tem dinheiro para pagar um atendimento. Além de da vida difícil que a gente leva, agora a gente não carrega mais um sofrimento que é andar com os pés doendo”, conta a reportagem o senhor Antônio.

Karla Sibro

Da Reportagem Local