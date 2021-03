Serviço de Controle de Endemias de Santa Adélia Reforça Combate a Dengue

O Serviço de Controle de Endemias de Santa Adélia (Sercesa) continua com as ações de combate ao Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, chikungunya e zika. Esta semana, os agentes limparam as coberturas de todos os pontos de ônibus da cidade. Outros lugares públicos, como praças e prédios são vistoriados constantemente pelos agentes.

“A Prefeitura realiza estas limpezas, além das vistorias casa a casa, mas precisamos da colaboração de toda a população para combater o mosquito”, disse a coordenadora do Sercesa, Fernanda Bolognini Franco.

Do início de janeiro até agora foram feitas 11 notificações da doença. Desse total, um caso foi confirmado, oito descartados e o restante aguarda resultado. “Pedimos, mais uma vez, a colaboração de todos em manter os quintais limpos, sem lugares onde possam acumular água. Estamos em uma época com muitas chuvas, e qualquer quantidade de água parada serve para o mosquito depositar seus ovos. Esta é uma luta de todos nós, por isso, todos devem fazer a sua parte”, destacou Fernanda.

A coordenadora também orienta sobre outras medidas que podem ser tomadas, entre elas o uso de repelentes, especialmente se a pessoa vai para outras cidades. “É sempre melhor evitar locais onde sabidamente há casos de dengue, mas se isto for impossível, melhor reforçar a proteção usando repelente”, informou.

Outra importante orientação é para que o morador procure as unidades básicas de saúde a qualquer sintoma. “Febre, dores no corpo e no fundo dos olhos são sinais importantes. Melhor procurar logo ajuda especializada que saberá qual tipo de medicação adotar e também avaliar se pode ou não ser dengue”, finalizou.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local