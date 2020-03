Serviço de Coleta de Lixo e Concurso Público da Saec Seguem Sem Suspensão

Serviços essenciais como coleta de lixo serão mantidos em Catanduva. A Informação é da Superintendência de Água e Esgoto (Saec), que é responsável pela contratação terceirizada para a coleta de lixo orgânico e também recicláveis. O mesmo vale para os procedimentos do concurso público aberto pela autarquia.

A coleta de lixo ou resíduos nas cidades é um serviço público a cargo das prefeituras municipais ou de empresas especializadas contratadas para essa finalidade. Esse material é direcionado para aterros sanitários, usinas de compostagem, incineradores, reciclagem ou similares. Que no caso Catanduva possui um o aterro sanitário. Os resíduos são levados para lá e, posteriormente, recebem o devido tratamento.

Como o serviço é fundamental e essencial para ordem e saúde das pessoas, a Saec contou que continua com o trabalho normalmente. Para quem quiser conferir os dias e bairros que o serviço passa pode conferir no link: https://www.saec.sp.gov.br/site/wp-content/uploads/2019/06/SAEC_2019_Coleta_ATUALIZADO.jpg.

Segundo pesquisas, 35% dos materiais do lixo coletado podem ser objeto de reciclagem e igual quantidade transformada em adubo orgânico.

A Saec lembra que se os munícipes podem cooperar com o serviço como separar o lixo orgânico do lixo reciclado. Usar sacos de lixo resistentes para segurança do profissional que trabalha no recolhimento do lixo.

Além disso, os serviços da Saec continuam normalmente para atender as demandas, mas prezam pelas seguranças utilizando dos meios de higiene e regras para precaução ao coronavirus.

Segundo a assessoria da Saec, o concurso público que abre hoje inscrições (20) está mantido sem alteração ou cancelamento, as inscrições terminam no dia 9 de abril e podem ser feitas através do site: http://www.conscamweb.com.br/.]

Ariane Pio

Da Reportagem Local