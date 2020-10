Série “Tão Só, Tão Eu” Conta Com Artistas Catanduvenses E Também Da Região

Devido à pandemia e a necessidade de isolamento social, o Coletivo Cais, canal do YouTube especializado em produções de conteúdos LGBTQIA +, lançou recentemente “Tão Só, Tão Eu”, projeto gravado a distância com celulares e que conta com a participação de atores de várias partes do Brasil em seu elenco. A série aborda temas como intolerância religiosa, o uso de fakes na internet, relacionamento a distância e homofobia, além das questões envolvendo o COVID-19. A série é escrita e dirigida por Daniel Sena e já passa dos 40 mil acessos, contando com três atores da região: Lucas Alves (Patrick) e Rafael Jorda (David) de Catanduva e Samanda Nery (Barbara) de Palmares Paulista.

Um dos pontos altos da série a distância é a interação com o público que pode participar através das lives semanais que discute junto com o elenco temas que surgem na trama e pela inserção de personalidades da vida real na ficção para alertar sobre pontos importantes como a transexualidade, adoção, direitos LGBTQIA+, entre outros.

O canal que tem atualmente mais de 60 milhões de visualizações e 207 mil inscritos é produzido de forma independente e sem recursos e já visitou cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Florianópolis, Brasília e Porto Alegre, abordando temas para levar entretenimento para seu público-alvo e ações de combate ao preconceito.

Ariane Pio

Da Reportagem Local