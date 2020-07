Seresta na Cidade Percorrerá Oito Bairros Com Música Caipira Nesta sexta

Música ao vivo para curtir o clima das festas juninas e julinas sem sair de casa. É a Seresta na Cidade que marcará presença em oito bairros, nesta sexta-feira, 10. O projeto é inovador e leva canções caipiras do interior para diversos pontos da cidade, uma maneira de proporcionar alegria em tempos tão difíceis. Os bairros Parque Iracema, Jardim Santa Rosa, Conjunto Euclides, Jardim São Domingos, Solo Sagrado, Bom Pastor, Pachá e Giuseppe Spina serão os novos parceiros de dança. Prepare aquele calçado bem confortável e não deixe essa data passar despercebida. A partir das 19h30 o caminhão decorado abrirá caminho. Não haverá parada, a fim de evitar aglomeração. O repertório foi especialmente definido para a ocasião, com músicas como “Frevo Mulher”, “Pedras que cantam”, “Feira de Mangaio”, “Só quero um Xodô”, “Aí que saudade d’ocê”, “Asa Branca” e “São João na Terra. A programação começou no dia 19 de junho e segue até 14 de julho, sempre às sextas-feiras.

Até o momento, quinze bairros já receberam o arraiá móvel. Para quem quiser acompanhar pela internet, a transmissão também é feita pelo Facebook da Secretaria de Cultura: www.facebook.com/secretariacultura.decatanduva

O projeto Seresta na Cidade é desenvolvido por Sula Ocon Produções, Prefeitura de Catanduva, Secretaria e Fundo Municipal de Cultura, por meio do Edital de Incentivo às Artes de 2019. Equipes da Secretaria de Trânsito e Transportes Urbanos (STU) oferecem apoio durante o percurso.

