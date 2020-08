Serasa Revela Que Maioria Pretende Quitar Dívidas Com O Saque Emergencial

O governo pretende injetar R$ 37,8 bilhões na economia, beneficiando cerca de 60 milhões de pessoas, que poderão retirar até R$ 1.045,00, considerando os saldos de todas as contas de FGTS que tiver, segundo Agência Brasil.

A Serasa, braço da Serasa Experian voltado à jornada financeira do consumidor, realizou uma pesquisa sobre a perspectiva do Brasileiro com relação ao saque emergencial do FGTS.

De acordo com a pesquisa da Serasa, 52% dos consumidores devem usar o benefício para o pagamento de dívidas, refletindo que ao menos metade da população do país está consciente da importância de manter o nome limpo frente às instituições financeiras, mesmo na pandemia.

Foram entrevistadas 1.290 pessoas entre homens e mulheres de todas as regiões do Brasil, entre 18 e 85 anos de idade. O estudo foi realizado no formato online, por meio de uma metodologia quantitativa que reflete o comportamento da população brasileira como um todo. Atualmente, segundo a Serasa, mais de 64 milhões de consumidores estão inadimplentes.

A pesquisa revelou que 59% – afirmam possuir valores disponíveis de FGTS para saque; 67% – ou seja, mais da metade presente realizar o saque; 55% – dos entrevistados optaram pelo crédito em conta poupança digital (utilizando o aplicativo Caixa Tem) para acessar o benefício, considerando a preocupação em manter-se isolada para o bem da própria saúde; 45% – deram preferência em acessar o benefício via saque ou por transferência; 46% – gostariam que o benefício fosse liberado ao mesmo tempo para todos; 2/3 das pessoas não irão receber o dinheiro de forma rápida justamente devido aos prazos do calendário de pagamento, que vão de julho até novembro.

Link para a pesquisa: https://we.tl/t-OyBRHriYGx.

Ariane Pio

Da Reportagem Local

Compartilhe isso: Twitter

Facebook