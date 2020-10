Serasa Experian Lança Solução Para Ajudar Pmes Na Administração Da Saúde Financeira

A Serasa Experian lança a solução Saúde do seu Negócio para pequenas e médias empresas (PME), pensando na importância da educação financeira e no cuidado que os empresários – sejam donos ou sócios – devem ter em relação à saúde da sua empresa, principalmente nesse cenário tão adverso.

A ferramenta permite que o empresário entenda como a sua empresa pode ser vista no mercado e de que maneira as suas informações podem impactar na hora de ser avaliada para adquirir produtos e serviços ou no momento de buscar crédito. A solução será disponibilizada gratuitamente até o fim do ano para ajudar as PMEs no processo de retomada dos negócios.

Entre outros diferenciais, a ferramenta conta com o monitoramento do CNPJ da empresa e de todos os seus sócios (sejam eles pessoas físicas ou jurídicas). Com isso, a empresa recebe alertas em tempo real – por e-mail e SMS – quando acontecerem pré-negativações, negativações, protestos ou até mesmo quando um terceiro consultar os seus documentos na Serasa Experian. O empresário também vai poder monitorar todo o seu quadro societário e ainda configurar para que os seus sócios também recebam alertas quando houver algum apontamento.

A solução traz, ainda, acesso a um assistente virtual, no qual o dono e o sócio conseguem obter informações e dicas sobre como agir e se prevenir, caso se deparem, por exemplo, com alguma consulta ao CNPJ da empresa fora da normalidade. A gratuidade do Saúde do seu Negócio será disponibilizada até o fim de 2020 (veja abaixo como ter acesso) e é uma iniciativa da Serasa Experian oferecida por meio do Covid Radar, coletivo com mais de 50 empresas e organizações que coordena esforços para enfrentar os desafios da Covid-19 no Brasil.

O usuário deve entrar na página da Retomada Empresarial www.covidradar.org.br/retomada-empresarial/#box-ferramentas.

Ariane Pio

Da Reportagem Local