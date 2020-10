Serasa Experian Lança Podcast Sobre Como A Inteligência De Dados Como A Telemedicina

A Serasa Experian lançou ontem (14) o Serasa Experian Podcast, um canal de áudio para falarmos quinzenalmente sobre como dados, inovação e negócios impactam o mercado e como tudo isso está relacionado ao cotidiano das empresas e dos consumidores. Serão conversas inspiradoras, realizadas por especialistas que entendem a linguagem da inteligência dos dados para você aplicar no seu dia a dia.

No episódio #1, o diretor de Identidade Digital da Serasa Experian, Mauricio Balassiano, e a psiquiatra Laís Kahtalian, falam sobre como a telemedicina ajuda os profissionais de saúde a atenderem pacientes de modo mais seguro. Durante a pandemia da Covid-19, a regulamentação da telemedicina fez com que a emissão de Certificado Digital da Serasa Experian crescesse oito vezes em um ano. Além disso, com a adoção da telemedicina, mesmo que temporária, houve um movimento de transformação digital dos profissionais da saúde, que passaram a aderir a essa prática tanto para facilitar o atendimento quanto para beneficiar boa parte da população que está evitando sair de casa. No caso de uma consulta virtual, o certificado digital permite ao médico emitir receitas e atestados no ambiente eletrônico de forma prática, rápida, segura e com validade jurídica.

O Serasa Experian Podcast pode ser acessado em https://www.serasaexperian.com.br/podcast. Além do site, você poderá ouvi-lo nas principais plataformas de podcast como Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Google Podcasts e Pocket Cast.

Ariane Pio

Da Reportagem Local