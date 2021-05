Senar, Sindicato Rural e Prefeitura Promovem Programa Jovem Agricultor do Futuro

Na última quarta-feira, dia 19, a Prefeitura de Pindorama em parceria com o Sindicato Rural de Catanduva e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – Senar (Senar) deram início ao Programa Agricultor do Futuro para jovens com idade entre 14 e 17 anos.

Os alunos desenvolverão competências básicas, gerais e de empreendedorismo relacionadas às atividades rurais. Durante o curso, os jovens inseridos no programa terão aulas envolvendo conceitos teóricos e práticos ligados ao meio rural.

Além de conteúdos relacionados à ética e cidadania, promoção da saúde, comunicação oral e escrita, Informática, atendimento ao cliente, marketing, técnicas de gestão e recursos humanos. Os alunos desenvolverão, também, atividades nas áreas de tecnologia de produção de alimentos e plantio de diversas culturas, visando estimular o desenvolvimento sustentável.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local