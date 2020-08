Senai Oferece Curso Técnico De Informática Para Internet Com Baixo Custo

Os interessados em alavancar uma carreira na área da informática pode aproveitar o curso que o Senai está com inscrições abertas para o curso técnico de Informática para Internet. É a oportunidade para quem deseja conhecer uma nova área de atuação, em busca de uma recolocação no mercado de trabalho. Os interessados devem fazer a inscrição no site www.sp.senai.br/desenvolvimentofullstack.

O curso é semipresencial, com 80% da carga horária cumprida à distância. A duração é de 1.000 horas, ou seja, 18 meses e possibilita que o aluno dedique mais tempo ao aprendizado, com a flexibilização dos horários de estudo. As matrículas são feitas de acordo com a ordem das inscrições.

Os candidatos de Catanduva devem escolher a escola Senai local para as atividades presenciais. O encontro inaugural on-line será no dia 29 de agosto, das 9h às 11h, enquanto o início das aulas tem previsão para 31 de agosto.

O curso busca habilitar os alunos a trabalhar com softwares livres ou código aberto. No final da capacitação, o profissional se tornará um desenvolvedor web full stack e terá diploma de habilitação de técnico de informática para a internet, apto a criar interfaces web para sites ou aplicativo, prototipar aplicações on-line, estruturar bancos de dados e desenvolver códigos nas principais linguagens de programação web como HTML5, CCS3 e JavaScript.

O curso utiliza softwares livres ou de código aberto, para que não seja necessário investir em instalação de programas pagos no computador. As aulas podem ser parceladas em até 26 vezes de R$ 155 no boleto bancário.

Ariane Pio

Da Reportagem Local

