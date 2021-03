Senai Lança Campanha “Oxigênio da Indústria Salva Vidas” e Conserta Respiradores

O Senai São Paulo está coordenando uma importante operação para disponibilizar os cilindros de oxigênio das indústrias para serviços de saúde. Paulo Skaf lançou a campanha “Oxigênio da Indústria Salva Vidas” com o envio de 400 cilindros de oxigênio das unidades Senai-SP que serão disponibilizados ao setor de saúde. O objetivo é mobilizar as indústrias a emprestarem o insumo.

O uso do oxigênio no tratamento da Covid-19 é intensivo, cada paciente intubado consome de dois a três cilindros por dia. Já começam a circular notícias sobre sua falta nos serviços de saúde, entretanto, a limitação não está na produção do gás, mas sim na logística e na falta de tanques e cilindros para envasar.

Por isso, além da mobilização para obtenção de cilindros, o Senai-SP também organizará a logística, garantindo que os insumos cheguem até as empresas produtoras de oxigênio.

Quer ajudar? Para participar, envie um e-mail para oxigenio@sp.senai.br com as seguintes informações: Quantidade de cilindros, Volume dos cilindros, A localidade onde se encontram, O tempo de cessão, Nome da empresa fornecedora do gás

PROCEDIMENTO – As indústrias que possuírem cilindros para ceder devem entrar em contato pelo e-mail: oxigenio@sp.senai.br, com as seguintes informações: quantidade de cilindros disponível, volume, localidade onde se encontram tempo de cessão e nome da empresa fornecedora do gás. Prefeituras e hospitais que necessitem de cilindros também podem utilizar o mesmo e-mail para fazer a solicitação. Uma equipe do Senai-SP entrará em contato para viabilizar a operação.

Além isso, Senai-SP voltou a consertar, gratuitamente, respiradores de hospitais públicos. No ano passado, foram reparados e entregues em pleno funcionamento 205 aparelhos para 62 cidades. Os hospitais públicos que tiverem o equipamento a consertar, devem procurar a unidade Senai-SP mais próxima. Em Catanduva há uma unidade do Senai-SP que fica na Rua R. Recife, 655 – Centro, Catanduva.

Ariane Pio

Da Reportagem Local