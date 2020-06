SENAI e Prefeitura de Catanduva Abrem Vagas Para Cursos Profissionalizantes à Distância

A unidade do SENAI em parceria com a Prefeitura de Catanduva está com inscrições abertas para três cursos profissionalizantes à distância. As capacitações são gratuitas e serão realizadas com o auxílio da tecnologia.

“Estamos buscando formas de prosseguir com a oferta de cursos de capacitação da população, tão importante nesses tempos que vivenciamos atualmente. Vale ressaltar que os cursos tem a qualidade SENAI, com todo o mérito e reconhecimento”, destacou a secretária de Desenvolvimento, Beatriz Trigo.

Os cursos disponíveis são: Empreender SENAI, com carga horária de 20h, o objetivo de propiciar ao aluno a obtenção da base conceitual e de ferramentas de gestão que o ajudem na estruturação do próprio negócio, considerando viabilidade, público-alvo, habilidades pessoais, análise de mercado e aspectos legais. Outra opção é o curso de Economia Circular, também com carga horária de 20h, tem como foco proporcionar ao aluno a obtenção da base conceitual e de ferramentas de gestão que o ajudem na estruturação do próprio negócio, considerando viabilidade, público-alvo, habilidades pessoais, análise de mercado e aspectos legais. Por fim, o curso de Preparação para o Mundo do Trabalho, com carga horária de 14h, a modalidade visa apresentar estratégias que contribuam para inserção ou recolocação de jovens e adultos no mundo do trabalho, por meio do reconhecimento do contexto contemporâneo e da importância do planejamento de carreira alinhado as habilidades pessoais.

Os interessados devem enviar email para desenvolvimento@catanduva.sp.gov.br, indicando qual é a opção de curso escolhida. É necessário anexar a cópia do RG, CPF e comprovante de residência para garantir a vaga. Os únicos requisitos são ter no mínimo 14 anos, acesso à internet, conhecimentos básicos de informática e conclusão da 5ª série do Ensino Fundamental.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local

