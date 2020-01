Senai de Catanduva Abre Oportunidade Para Indústrias Qualificarem Funcionários

A unidade do Senai de Catanduva está pronta para receber os alunos para cursos de aprendizagem. Nesta quarta-feira, dia 15, representantes do setor da indústria participaram de um encontro que teve como foco sanar dúvidas sobre as contratações. A parceria resultará em mão de obra qualificada para o mercado de trabalho, além de emprego e renda para a cidade. As inscrições terminam no próximo dia 29 de janeiro.

A reunião foi realizada na unidade que fica na rua Recife, esquina com a rua Maranhão. O debate contou com a presença do diretor do Senai Ilieste Augusto Malta Filho e do secretário de Desenvolvimento, Fábio Rinaldi Manzano. Toda a estrutura que está devidamente equipada foi apresentada aos empresários.

“O encontro foi extremamente positivo, com a apresentação dos horários das aulas, a grade curricular, apresentação da estrutura do Senai Catanduva. Trata-se de uma importante oportunidade para as indústrias da cidade. As opções de contratos e todo o direcionamento foi feito e pensado na indústria de Catanduva, por isso a disponibilidade em dois períodos diferentes”, destacou o diretor do Senai.

Duas opções de cursos de Aprendizagem estão disponíveis. São elas: Eletricista Industrial e Mecânico de Manutenção de Máquinas Agrícolas e Veículos Pesados. A reserva de vagas deverá ser feita diretamente pelas indústrias interessadas. Os candidatos serão indicados pelas empresas e devem ser contratados até o início do curso que terá matrículas entre os dias 5 e 6 de fevereiro.

O curso de Eletricista Industrial tem 20 vagas disponíveis para o período da manhã (das 7h30 às 10h30) e 20 vagas para o período da tarde (das 13h30 às 17h30). A carga de aprendizado será formada por 800 horas. Para o curso de Mecânico são 1.600 horas de ensinamentos com 20 vagas para o período da manhã (das 7h30 às 11h30) e 20 vagas para o período da tarde (das 13h30 às 17h30).

Os candidatos devem ter Ensino Fundamental completo, idade mínima de 14 anos (para o curso de Mecânico) e de 17 anos (para o de Eletricista). Também é necessário ter, no máximo, idade que permita que os estudantes concluam o curso antes dos 24 anos.

Os representantes das indústrias que tiverem interesse nas vagas devem apresentar um formulário com dados de cada um dos candidatos aos cursos.

O processo seletivo será realizado no dia 3 de fevereiro no Instituto Municipal de Ensino Superior (IMES). O prazo foi estendido para garantir que os empresários tenham o tempo suficiente para apresentarem os futuros alunos.

A avaliação terá 60 questões.

Os candidatos que tiverem os melhores desempenhos na prova serão convocados para a matrícula. Informações pelo telefone (17) 2138-9666.

Contratação – Além de trazer oportunidade de qualificação e renda para jovens, a unidade do Senai tem em seu quadro de funcionários, professores que são de Catanduva. As contratações envolvem mestres em Língua Portuguesa, Matemática além de instrutores no setor automotivo e eletricista.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local