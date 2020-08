Senai De Catanduva Abre Inscrições Para Curso De Mecânica Com Aulas Práticas

O Senai de Catanduva está com inscrições abertas e oferece nova oportunidade de capacitação para quem pretende ingressar ou se reinventar no mercado de trabalho. Trata-se do curso “Diagnóstico e Manutenção dos Sistemas de Suspensão, Direção e Freios de Veículos”, que terá aulas presenciais e à distância, num total de 80 horas.

O curso busca desenvolver as competências com relação à manutenção preventiva e possíveis correções dos sistemas de suspensão, direção e freios de veículos leves, utilizando ferramentas e instrumentos de medição, de acordo com as normas e procedimentos técnicos, ambientais e de segurança da atualidade.

De acordo com o Senai, as atividades em sala estão previstas para os meses de setembro ou outubro, em conformidade com as novas determinações do Plano São Paulo, do Governo do Estado. O Senai Catanduva ressalta que todos os protocolos serão adotados, inclusive uso de máscara e de álcool em gel e distanciamento social.

A capacitação tem investimento de R$ 894 e pode ser parcelada em até 6 vezes no cartão de crédito ou em 3 vezes no boleto bancário. O interessado deve acessar o link: https://cutt.ly/Id8ukc2 para garantir uma vaga.

