Senai Abre Inscrições Para 16 Cursos Profissionalizantes

O Senai Catanduva está com inscrições abertas para 16 cursos profissionalizantes nas áreas de segurança do trabalho, mecânica, elétrica e soldagem. Apesar da abertura das vagas, os cursos não são gratuitos e pagamento pode ser dividido no cartão de crédito, em até 12 vezes, conforme o valor de cada capacitação. De acordo com o Senai, todos os cursos terão início neste mês de outubro, por isso, os interessados devem garantir uma vaga o quanto antes.

As aulas incluem atividades on-line e presenciais, seguindo todas as normas de higienização relacionadas ao coronavírus.

Para se inscrever, é necessário acessar https://bityli.com/3PCiY e selecionar a área de interesse. Em caso de dúvidas, basta ligar para o número (17) 3524-1398.

O Senai Catanduva está localizado na rua Recife, n° 655, no Centro.

Dentre os cursos estão: Mecânica de injeção eletrônica Diesel – 16 vagas disponíveis (80 horas) – Pré-requisitos: Ter 16 anos ou mais, conclusão do 7° ano do Ensino Fundamental e comprovado conhecimento ou capacitação na área de mecânica de motor ciclo diesel ou em mecânica de manutenção de veículos pesados rodoviários.

Transmissão mecânica de veículos pesados – 16 vagas disponíveis (100 horas)

Pré-requisitos: Ter 16 anos ou mais, conclusão do Ensino Fundamental, experiência ou capacitação em mecânica de suspensão, direção e freios de veículos leves.

Eletricidade Geral – 16 vagas (80 horas)

Pré-requisitos: Ter 18 anos ou mais e concluído o Ensino Fundamental.

Comandos Elétricos – 16 vagas (120 horas)

Pré-requisitos: Conclusão do Ensino Fundamental e qualificação ou experiência na área de eletroeletrônica.

Eletricista Instalador – 16 vagas (160 horas)

Pré-requisitos: 18 anos completos e conclusão da 4ª Série do Ensino Fundamental.

Máquinas Elétricas – 16 vagas (60 horas)

Pré-requisitos: Ter 18 anos ou mais, conclusão do 5° ano do Ensino Fundamental e qualificação ou experiência na área de eletroeletrônica.

Soldagem para serralheria – 16 vagas (60 horas)

Pré-requisitos: Ter 16 anos ou mais e concluído o Ensino Fundamental.

