Senador Major Olímpio Estará Em Catanduva Nesta Tarde

Senador Major Olímpio (PSL-SP) estará em Catanduva na tarde de hoje. Ele participará de um bate papo com os catanduvenses, marcado para às 15 horas, na Praça da Matriz.

Dentre os diversos assuntos que poderão ser abordados, está a atual situação do país e também o sua opinião sobre a atual gestão estadual.

Major Olímpio cumpre agenda em diversos municípios da região hoje. Começa com atividade em São Carlos, vai para Araraquara, segue para Ribeirão Preto, passa por Catanduva e finaliza em São José do Rio Preto.

No dia seguinte, mais uma agenda. Permanece em Rio Preto para gravações em programas eleitorais e depois segue para Sertãozinho.

Recentemente, Major Olímpio, líder do PSL no Senado, colocou seu nome à disposição para disputar a presidência do Senado no início de 2021. Ele formalizou a intenção de disputar a cadeira em documento entre ao Muda Senado, um grupo criado e que contém cerca de 20 senadores que defendem bandeira de combate a corrupção e a defesa da Lava Jato.

