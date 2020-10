Senac Vai Promover Evento On-Line Sobre os Desafios da Gestão Pública

O Atendimento Corporativo do Senac São Paulo promove, em 22 de Outubro, o evento virtual sobre Governança aplicada na Gestão Pública. Na ocasião, o ministro do Tribunal de Contas da União (TCU), Augusto Nardes, apresentará um panorama sobre a governança na gestão pública, passando pelos fundamentos, perspectivas, diretrizes e desafios da implementação da gestão.

Nardes também vai comentar a criação de uma cartilha de governança que será disponibilizada para a próxima gestão dos prefeitos com o objetivo de contribuir na criação de projetos, indicadores, além de outras demandas.

A transmissão vai ser realizada no site Eventials, onde é necessária uma inscrição, e haverá a apresentação de resultados de diagnósticos feitos junto às prefeituras das regiões Noroeste e Oeste do Estado de São Paulo. O levantamento considerou gestores das Secretarias de Assistência Social, Planejamento, Educação, Saúde e Obras que apontaram seus desafios e possíveis mudanças de prioridades na gestão.

Maurício Pedro, gerente do atendimento corporativo do Senac São Paulo, será o moderador da transmissão. “Encontros como esse são importantes principalmente para prefeitos, servidores públicos, secretários e pessoas que nutrem interesse pela gestão pública em sua cidade e precisam de novas informações, conteúdo que possa enriquecer as administrações, facilitando as tomadas de decisões”, afirma o gerente.

Outros assuntos que serão abordados: benefícios da governança aos gestores e munícipes e como ela pode ajudar os municípios a estruturarem projetos macro e interconectados; avaliação do Tribunal de Contas da União sobre as competências essenciais dos gestores para enfrentar mudanças em um cenário desafiador; visão do TCU sobre processos e recursos em geral.

A ação faz parte do Senac ao Vivo, projeto que contempla uma série de transmissões com temas variados nas redes sociais e em sites parceiros, com a participação dos docentes e profissionais do mercado e da instituição.

Organizações públicas, privadas e do terceiro setor contam com a expertise do Atendimento Corporativo do Senac São Paulo no desenvolvimento de soluções educacionais customizadas alinhadas aos objetivos estratégicos de cada umas delas, nas modalidades presencial e a distância. A instituição já capacitou mais de 970 mil profissionais em cerca de 7,8 mil organizações. Dentre os destaques estão os projetos que já desenvolvemos para mais de 350 prefeituras no Estado de São Paulo.

Reconhecido pelas organizações, o Senac São Paulo conquistou 18 vezes o prêmio Top of Mind de RH na categoria Treinamento e Desenvolvimento e por 10 vezes os prêmios Melhores Fornecedores para RH e Fornecedores de Confiança. Organizações interessadas em conhecer mais sobre as soluções desenvolvidas pelo Atendimento Corporativo podem entrar em contato por telefone ou pelo site: 0800 707 1027 e www.corporativo.sp.senac.br.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local