Senac São Paulo Oferece Mais de 20 Cursos e Conteúdos Gratuitos Online

O Senac São Paulo disponibiliza, a partir desta semana, 24 cursos on-line gratuitos (extensão universitária e cursos livres) para pessoas que buscam aprimorar conhecimento e aprender em casa. A iniciativa da instituição reforça que a educação é um dos principais meios para o desenvolvimento da comunidade e que deve ser contínua, mesmo que em casa, considerando o cenário do país de isolamento social por conta do coronavírus e seguindo as orientações dos órgãos de saúde.

Disponíveis no portal www.sp.senac.br, entre os cursos de extensão universitária, com carga horária que varia de 40 a 60 horas, estão: Docência e Mediação Pedagógica Online, Elaboração de Materiais Didáticos com Recursos Tecnológicos, Gestão das Potencialidades Humanas e Avaliação de Desempenho, Primeiros Passos para Empreender, entre outros. Os cursos livres atendem a necessidades variadas, tais como liderança, finanças, imagem pessoal, nutrição, neurociência. As vagas são limitadas.

Sobre o Senac São Paulo

Há mais de 70 anos, o Senac São Paulo contribui para a educação profissional oferecendo cursos livres, técnicos e de ensino superior (graduação, extensão universitária e pós-graduação), presenciais e a distância, em diferentes áreas do conhecimento. Além disso, coloca o seu atendimento corporativo à disposição de organizações públicas, privadas e do terceiro setor com equipe especializada em desenvolver soluções sob medida para suas necessidades.

Com 63 unidades educacionais, a instituição está presente em todo o estado de São Paulo. São 18 na capital; cinco na Grande São Paulo; duas no litoral; 35 no interior; além dos três campi do Centro Universitário Senac, sendo um no bairro Santo Amaro, na capital, e dois no interior, que formam o complexo educacional com os hotéis-escola Senac em Águas de São Pedro e em Campos do Jordão. A instituição conta, ainda, com a Editora Senac São Paulo.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local

