Senac Catanduva Realiza Encontro Para Debater Ansiedade E Depressão

Evento encabeçado pelo Senac de Catanduva é gratuito e totalmente online

A unidade de Catanduva do Senac irá sediar, no dia 20 de agosto (próxima terça-feira), o ‘Webinar Senac: Os Riscos da Ansiedade e da Depressão em Profissionais da Saúde’, às 12h30, com inscrições gratuitas e duração prevista de uma hora.

“Como oferecer um atendimento humanizado ao paciente sem se envolver emocionalmente? Esse é o grande desafio de quem trabalha na área da saúde. Saiba mais sobre os riscos da ansiedade e da depressão em profissionais do setor nesse webinar do Senac com o doutor Daniel Barros, psiquiatra que fala sobre o tema. Olha o que você também vai conferir no encontro: como reconhecer que estou com sintomas de ansiedade e depressão?; o que contribui para os elevados índices de depressão nos profissionais de saúde?; é possível oferecer atendimento humanizado sem prejudicar minha saúde mental?; quais são os cuidados básicos para prevenir a depressão?; como os serviços de saúde podem me ajudar a prevenir e tratar a depressão? E o melhor: é gratuito, vai rolar tudo on-line e você ainda vai poder enviar suas dúvidas!”, disse a nota oficial divulgada pelo portal do Senac.

Até o momento do fechamento desta edição, 4.773 pessoas já estavam inscritas no evento. Para se inscrever, basta acessar o site https://www.eventials.com/SenacSP/saude-e-bem-estar/ e cadastrar seu e-mail.

Participantes

Daniel Barros é professor colaborador do Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP – Universidade de São Paulo e médico do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da USP. Doutor em Ciências e bacharel em Filosofia pela USP, é também colunista de um jornal, programa televisivo e colaborador de uma revista, bem como de uma rádio FM.

Já Hugo Martinez Moraes, outro integrante que marcará presença no encontro, é docente do curso técnico em Enfermagem do Senac São Paulo e atua na assistência hospitalar cirúrgica de um serviço hospitalar de grande porte. Enfermeiro licenciado em Docência, especialista em Farmacologia e Nutrição Clínica, com MBA em Projetos e Processos Organizacionais. Possui experiência clínica e assistencial em cuidados críticos nas unidades de terapia intensiva adulto, centro cirúrgico, transplante de medula óssea e atendimento multiprofissional de terapia nutricional.

Da Reportagem Local