Senac Catanduva Promove Programa de Educação Gratuito Para Deficientes Intelectuais

O Senac Catanduva dará início, em 2 de março, a mais uma turma do Programa Educação para o Trabalho – Trampolim. Ao todo serão 22 jovens e adultos com deficiência intelectual que receberão qualificação profissional na instituição. O curso é uma oferta gratuita do Senac e também fornece o material pedagógico para o aluno. Ao longo de quase oito anos da oferta na unidade, cerca de 90 alunos já receberam formação profissional e tiveram a oportunidade de ingressar no mercado de trabalho.

A participação de pessoas com deficiência no mercado formal tem crescido nos últimos anos. Segundo a Secretaria de Trabalho, as pessoas com deficiência ocupavam 0,95% das vagas formais. Hoje, passaram a ocupar 1,04%. O número de vínculos cresceu de 441 mil para 486 mil. O aumento foi maior para os trabalhadores com deficiência múltipla (19,66%), visual (19,60%) e intelectual (18,09%).

Christian Welen Bolzani, de 25 anos, é um dos alunos que passaram pelo programa. O Programa Educação para o Trabalho foi de extrema importância na sua trajetória profissional. “Logo que comecei o curso, consegui emprego em uma usina, mas a rotina me impossibilitava de seguir no Senac Catanduva. Preferi continuar as aulas, pois com os ensinamentos do curso logo conseguiria outro emprego”, comemora Christian, que já está há um ano como empacotador em um supermercado da cidade.

Vanessa Daltin, docente do programa, celebra as conquistas de cada aluno. “É perceptível o desenvolvimento, mesmo que cada um tenha seu tempo. Durante as aulas, levamos em consideração os conhecimentos já existentes em suas vidas, sempre valorizando os aspectos que já estão desenvolvidos”, explica. Para Vanessa, o processo pedagógico vai muito além do período que os alunos permanecem na instituição. “Além de preparar o aluno para o trabalho, e também para a vida em sociedade, trabalhamos a autonomia dele por meio de debates, dramatizações, dinâmicas e visitas às empresas”, conclui. Para obter mais informações sobre o Programa Educação para o Trabalho acesse o Portal Senac: www.sp.senac.br/catanduva

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local