Senac Catanduva promove primeira edição do VivaCidade

A unidade do Senac Catanduva iniciou ontem (04), o evento VivaCidade que debate formas inovadoras de desenvolvimento econômico. Focada nos conceitos de economia criativa, inovação e sustentabilidade, que pautam novos comportamentos e a transformação da realidade, a iniciativa pretende mobilizar profissionais, estudantes e população.

Para quem esteve na abertura, a palestra “Logística Verde: Contribua para o transporte consciente e sustentável” abordou temas como, logística verde, logística reversa, deveres individuais e atitudes sustentáveis e triple bottom line. A palestra foi ministrada por Vinicius Valdastri Salvador, docente do Senac Catanduva. Na sequência, teve uma oficina sobre como reciclar o próprio papel, ministrada por Mônica Regina Coltro Grandizoli, responsável pela biblioteca e representante do Programa Ecoeficiência do Senac Catanduva. A atividade será realizada também nesta quinta-feira, às 15h. “Os participantes da oficina “Recicle seu papel” aprenderão a confeccionar, por meio de jornais e papeis usados, um novo papel reciclado, destacando a importância de preservarmos as nossas árvores, assim poderemos contribuir com o meio ambiente. Venha participar e ajudar a criar uma cidade mais sustentável. O Senac Catanduva convida a comunidade a participar do evento VivaCidade, para refletir a importância de dialogar e reinventar maneiras de vivermos juntos, inspirando uma cidade mais justa e sustentável”, comentou Mônica.

O polo do Senac em Catanduva fica localizado na rua Santos, 300.

Myllayne Lima

Da Reportagem Local