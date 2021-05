Senac Catanduva Promove Hoje Live Sobre os Cuidados Com os Pés Dos Idosos

A unidade do Senac Catanduva vai realizar nesta quarta-feira, dia 05, um bate papo com especialistas na área de podologia. As docentes vão abordar o tema “Cuidado com os Pés dos Idosos”.

A palestra será gratuita e on-line, às 18h, no Instagram do Senac.

A docente da área de saúde e bem estar e subárea de podologia, Luciane Gregio, explicou sobre a importância do tema vai será abordado na live. “Os cuidados com os pés dos idosos são importantes tanto para prevenção quanto para tratamento de onicopatias e podopatias. Contribui para diminuir o risco de infecções nas unhas ou na pele dos pés que podem se agravar quando já existem outras comorbidades ou patologias associadas, como, por exemplo, a diabetes, alterações vasculares, hipertensão, entre outras. A live abordará sobre como realizar os cuidados diários para prevenção e manutenção da saúde dos pés dos idosos e sobre a importância de ser um profissional capacitado para atuar no mercado atendendo a população geriátrica”, explicou.

Catiana Candido palestrante e docente da área de Podologia, também falou sobre o tema. “É importante usar esse momento que estamos mais próximo do idoso, devido as inconstâncias, para retribuir carinho e atenção com cuidados diários. Com essa pandemia o idoso está tenso e preocupado o que leva a mudanças emocionais que podem interferir em alterações podais, como desidratação e ressecamento. É interessantes que esse público saiba o quanto são importantes para nós da área e o profissional, que trabalha prevenindo patologias e riscos diários, também são importantes para ele. O ideal é que a população participe da live para aprender sobre prevenções e alterações, mudanças normais e patológicas nos pés do paciente geriátrico, porque mesmo não sendo podologos é importante que a família saiba como cuidar dessa região, pois os pés também se comunicam”, completou.

O Senac lançou o Live Senac – uma série de eventos gratuitos com transmissão ao vivo pelas redes sociais. Os interessados podem acessar o link e conferir a programação completa www.sp.senac.br.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local