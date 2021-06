Senac Catanduva oferece curso de produção de vídeos para a internet

Seja para assuntos mais sérios ou mais leves, o uso de vídeos nas redes sociais está cada vez mais comum. Por ser uma forma de comunicação versátil e dinâmica, o vídeo traz mais interação com o público e, com ele, é possível transmitir a mensagem com mais clareza, além de contribuir para um maior alcance e melhores resultados.

Segundo o docente da área de tecnologia da informação do Senac Catanduva, Guilherme Bodra Guimarães, para empresas o uso de vídeos é bastante positivo, contribuindo para melhorar as taxas de conversão. “Por meio dos vídeos é possível conseguir mais resultados nas campanhas de marketing, seja com interação nas postagens, com curtidas, comentários, visualizações, compartilhamentos ou aumento do número de seguidores. Com um vídeo bem produzido também é possível valorizar a marca e aumentar as vendas de produtos e serviços”, ressalta.

O Senac Catanduva, atento a essa demanda do mercado, está com inscrições abertas para o curso Produção de Vídeos para Internet. Este curso é indicado para quem gosta de edição ou deseja começar a trabalhar na área de edição de vídeo. A formação também é importante para quem já trabalha na área e quer se atualizar ou aperfeiçoar, aprender novas técnicas e se destacar nesse mercado.

De acordo com Guilherme, a qualificação é importante porque a área está em constante crescimento e as ofertas no mercado de trabalho são amplas. “A área de informática não para de crescer desde que surgiu o primeiro computador e, agora, com a pandemia, está crescendo ainda mais. Com mais pessoas em casa trabalhando e estudando remotamente, a enorme quantidade de aparelhos celulares e ampla oferta de internet disponível, as pessoas estão cada vez mais conectadas, o que amplia nosso mercado”, afirma.

O docente do Senac Catanduva separou cinco dicas para quem quer começar a trabalhar com vídeos para redes sociais, confira:

Fale diretamente com o cliente/espectador, grave olhando para a câmera; dê preferência para gravar vídeos durante o dia, com a luz natural, ou escolha um local bem iluminado. Uma boa iluminação pode diminuir a necessidade de equipamentos

Se prepare para gravar, tome cuidado com objetos ou cenário bagunçado, pois isso chama muito mais a atenção de quem assiste ao vídeo do que de quem está gravando. Então, se arrume e ajeite tudo o que for aparecer no fundo da filmagem; Faça um roteiro, saiba o que será falado no vídeo antes de começar a gravação

Tente prender a atenção de quem assiste nos primeiros segundos para que a pessoa não queira pular o vídeo. E, com um bom roteiro, uma boa gravação e edição, faça com que o vídeo se torne interessante do começo ao fim.

Para conhecer mais sobre o curso Produção de Vídeos para Internet e saber sobre inscrições, bolsas e descontos, basta acessar o Portal Senac: https://www.sp.senac.br/senac-catanduva/cursos-livres/curso-de-producao-de-videos-para-internet.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local