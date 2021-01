Senac Catanduva Lança Curso Para Profissional em Qualidade Dos Serviços de Alimentação

No último ano as pessoas passaram a ter cuidado redobrado com as compras de alimentos. Tudo que chegava em casa era higienizado com todo cuidado para que não houvesse nenhum possível contágio pelo vírus da Covid-19.

Entretanto, há um profissional que, muito antes da pandemia, sempre esteve atento à qualidade e ao armazenamento correto do alimento: o responsável técnico para o comércio e serviços de alimentação. “Este especialista possui o conhecimento necessário em boas práticas na manipulação de alimentos, bem como sobre possíveis doenças que podem ser transmitidas. É ele quem verifica a qualidade e procedência daquele produto antes de ele ir para venda ao consumidor”, explica Priscilla Volpi, docente do curso Responsável Técnico para o Comércio e Serviços de Alimentação do Senac Catanduva.

Levando em consideração todos os cuidados e protocolos de higiene recomendados e a possível ampliação dessa área de atuação, o Senac Catanduva lança este curso livre para formar profissionais qualificados. As aulas dessa oferta inédita na unidade têm início, de forma remota, em 20 de fevereiro e a conclusão é em menos de dois meses.

No curso, o aluno irá aprender as maneiras corretas de manter um alimento em segurança e a identificar alguns perigos, como a classificação química e física. “Além disso, os estudantes também receberão informações sobre a legislação vigente no município, estado e país, podendo aplicar, após a formação, as práticas necessárias de higiene na manipulação dos produtos”, comenta Priscilla.

O profissional formado pelo Senac Catanduva poderá atuar como responsável técnico em comércio e serviços ligados à área de alimentação. Para conhecer mais sobre esse e outros cursos, fazer a inscrição ou participar do processo de bolsas de estudo, acesse o Portal Senac: www.sp.senac.br/catanduva.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local