Senac Catanduva Divulga Programação Do ‘Casa Aberta 2019’

O Senac de Catanduva já divulgou a programação do projeto ‘Casa Aberta 2019’. Ao todo, serão 26 ações gratuitas, voltadas para todos os gostos e idades. O evento acontece no dia 31 de agosto, das 10h00 às 16h00.

A Instituição de Ensino, de acordo com divulgação oficial, convida o público a conhecer a educação que transforma a vida de milhares de pessoas, a se inspirar com histórias de profissionais empreendedores, a vivenciar a prática de diferentes profissões e até a descobrir uma nova habilidade. Muitas delas, inclusive, não exigem inscrição prévia Esse ano, a temática é ‘Apresentar o papel transformador da educação a partir de vivências inspiradoras’.

A programação total, que pode ser acessada no site do Senac Catanduva (https://www.sp.senac.br/casaabertasenaccatanduva), conta, entre oficinas, palestras, workshops e vivências profissionais, com: Podologia; Espaço Bem-estar; Espaço Kids; Oficina: Melhore sua Presença nas Redes Sociais; Oficina: PlayStation 2 Trabalhando em Rede; Jogo: Lógica de Programação; Palestra: Conheça e Potencialize Seu Estilo de Liderança; Exposição: Realidade Virtual; Teste Rápido HIV, Sífilis e Hepatite; Atendimento: Cadastre Seu Currículo; Apoio ao Empreendedor; Oficina: Brinquedos Sustentáveis; Oficina: Dicas de Maquiagem; Oficina: Sais de Banho; Oficina: Saches Aromáticos; Contação de História: Romeu e Julieta; Oficina: Photoshop: Tratamento de Revista Para Redes Sociais; Oficina: Bem na foto: Autoretrato e Selfie; Oficina: Técnicas de Massagem Indiana e Apresentação: Desfile da Inclusão .

Caso se interesse por alguma das atividades que serão promovidas pela unidade da Cidade Feitiço, basta acessar o link e se cadastrar, sem valor algum a ser cobrado.

