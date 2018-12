Senac Catanduva Divulga Cursos Rápidos de Férias

O Senac Catanduva já divulgou os cursos rápidos de férias. São 23 opções, nas mais diversas áreas que complementam o currículo e ampliam oportunidades no mundo do trabalho. Os interessados devem acessar o portal www.sp.senac.br/catanduva para se inscrever. O início das aulas está previsto para janeiro.

De acordo com o gerente da unidade, Murillo Michel, Há opções nas áreas de saúde e bem-estar, beleza e estética, tecnologia da informação, gestão e negócios e idiomas e linguagem. Para quem gosta da área da beleza, por exemplo, pode se inscrever para os cursos de Maquiador, Design de Sobrancelhas com Retirada de Pelos com Pinça e Correção com Hena, Técnicas de Manicure e Pedicure, e outros.

Michel ressalta a importância dessas formações. “Com o fim do ano se aproximando, é comum traçar objetivos para começar 2019 com o pé direito. Desenvolver competências e habilidades para melhorar o desempenho no trabalho ou conseguir uma recolocação profissional são metas que constam na lista de desejos de muita gente. Pensando nisso, montamos um conteúdo equilibrado entre teoria e prática, visando que o aluno aplique de imediato o que aprendeu em sala de aula no dia-a-dia profissional”, disse.

Para aqueles que quiserem comparecer a unidade para obter mais informações, o Senac fica localizado na rua Santos – nº 300 – Centro. O telefone para contato é (17) 3311-4650.

Da Reportagem Local