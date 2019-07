Senac Catanduva Ainda Possui Vagas De Bolsa Para Curso De Técnico Em Teatro

O curso de técnico em teatro, promovido pelo Senac Catanduva, ainda possui vagas disponíveis para bolsas de 100%. As bolsas são oferecidas aos interessados que possuem renda per capita de até dois salários mínimos e o cadastro pode ser realizado até sábado (03/08) exclusivamente pelo site da unidade de Catanduva.

Um dos professores do Senac, Felipe Brida, conta que o curso começou no fim de 2013 com a 1° turma e de lá para cá já se formaram 5 turmas e esta que começa agora em agosto será a 6° turma. “O curso teve inicio no fim de 2013, e até os dias de hoje, 5 turmas já se formaram, e esta nova que começa agora será a 6° turma. No curso os alunos tem a oportunidade de aprender sobre improvisação teatral, expressão corporal, expressão vocal, construção e caracterização de personagens, interpretação de personagens para TV, cinema e o teatro, que é à base de tudo”.

O Senac Catanduva lançou seu primeiro curso voltado para o teatro em novembro de 2013, quando o curso ainda era intitulado de técnico em arte dramática. Um aluno que participou da primeira turma recorda-se deste tempo e do período que estudou na unidade. “Eu defino este curso com um bordão que o nosso querido professor Felipe Brida sempre dizia toda vez que entrava na sala de aula para nos comunicar algo, para mim este curso foi “muito legal, bacana mesmo”. Tenho muita saudade deste período, que foi um dos melhores que já vivi. Conheci muitas pessoas geniais, como o professor Thales, que carinhosamente o chamava de Thales Maravilha, pois ele é uma pessoa maravilhosa, o grande Tales Frey, que é o rei das performances, a Cibele Sampaio, pessoa extraordinária que nos ensinou muitas técnicas excepcionais, e não poderia faltar, claro, o super Brida, o nosso grande crítico de cinema. Eu super recomendo este curso, é uma experiência que com certeza vai expandir todos os horizontes do conhecimento físico e mental”, relata o ex-aluno da 1° turma.

O pré-requisito para o curso é ter no mínimo o 2° grau completo e para quem for se inscrever para a bolsa de estudos, que é de 100%, deve ter renda per capita mínima de até dois salários mínimos e realizar a inscrição no processo seletivo de bolsas, exclusivamente pelo site.

André Santos

Da Reportagem Local