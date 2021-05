Senac Catanduva Abre Inscrições Para Cursos de Especialização em Softwares

Com o avanço da tecnologia dentro das mais diversas áreas de atuação, softwares vão surgindo para ampliar as possibilidades de trabalho e facilitar a execução de tarefas. Profissionais podem se beneficiar do aprendizado de programas específicos que farão toda a diferença em suas áreas de atuação.

O mercado de softwares nunca esteve tão aquecido por conta de novas demandas criadas pela realidade atual de trabalho quanto agora e a necessidade da qualificação é igualmente alta para atender às exigências específicas de cada área de atuação.

E o Senac Catanduva, atento às demandas do mercado, está com inscrições abertas para diversos cursos que vão capacitar profissionais em softwares que trarão um diferencial em seus segmentos.

Entre as opções está o curso Adobe XD – protótipos para interface web e mobile, indicado para pessoas que tenham concluído pelo menos o ensino fundamental 2 e que já sejam maiores de 16 anos, além de estudantes e profissionais das mais diversas áreas de design, desenvolvedores web e mobile, empreendedores, gestores e pessoas que buscam aprender novas ferramentas e habilidades.

O Adobe XD é uma ferramenta com interface simples e usabilidade intuitiva que permite fazer protótipos de forma rápida e eficiente. Também é uma forma poderosa de comunicação e trabalho em equipe, pois permite que designers e programadores trabalhem em paralelo, sem um ter que esperar o outro implementar o trabalho primeiro.

Segundo a docente da área de tecnologia da informação do Senac Catanduva, Marta Roberta, na pandemia, o mercado de UI/UX (siglas para User Interface e User Experience) se aqueceu ainda mais devido à demanda para desenvolvimento para web e apps.

“O mercado está aquecido e em busca de profissionais que dominem o Adobe XD para prototipagem na criação de aplicativos móveis e desktop, desde a concepção do projeto até a visualização de protótipos e compartilhamento. Há uma busca por profissionais criativos, que se identificam com o universo da interface e do desenvolvimento em design de web e apps utilizando o Adobe XD por ser uma ferramenta versátil e completa no trabalho remoto individual e de equipe”, ressalta.

Outra opção disponível na unidade para profissionais em busca de qualificação é o curso Revit – modelagem BIM de projetos arquitetônicos. Indicado para quem gosta de usar a criatividade, trabalhar em equipe, atua ou gostaria de atuar na área de construção civil e tem noções básicas de desenho técnico 2D e AutoCAD, o Revit irá ensinar o aluno sobre criação de plantas e modelos 3D para arquitetura e engenharia civil.

Renato Mestieri, também docente da área de TI no Senac Catanduva, comenta que atualmente existe muita oferta de trabalho para profissionais que tenham conhecimento do Revit. “Se qualificar em um sistema que está demandando mão de obra pode contribuir para a conquista de bons contratos, seja como freelancer ou até abrindo seu próprio negócio. A pandemia trouxe oportunidades para trabalharmos remotamente, sendo assim, é extremamente importante que sejamos qualificados para atender a essa demanda. A oferta existe, mas a oportunidade é somente para aqueles que estão preparados”, conclui.

Para conhecer os cursos de especialização em softwares ofertados pelo Senac Catanduva e saber sobre as inscrições, basta acessar o Portal Senac: https://www.sp.senac.br/senac-catanduva.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local